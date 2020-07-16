В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Олимпийским играм 1980 года. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в экспозиции представлены редкие книги, газеты, журналы и красочные альбомы.

Экспонаты выставлены в Российской национальной библиотеке. Гордостью выставки можно назвать трехтомник с организационными итогами игр.

Часть экспозиции посвящена теме бойкота Олимпиады в связи с советско-афганским конфликтом. В церемонии открытия выставки поучаствовали чемпионы и призеры Игр.

В честь юбилейной даты, 19 июля, олимпийские чемпионы 80-го произведут полуденный залп из пушек Петропавловской крепости.