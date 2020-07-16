Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч согласился на условия, предложенные ЦСКА.

Как сообщает Ole, армейцы улучшили свое предложение в последние часы переговоров, в результате чего форвард дал согласие на переход. Сумма трансфера 21-летнего футболиста составит 8,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сделка на грани срыва, так как футболиста и его агентов не устраивали условия личного контракта. При этом руководство клуба осталось довольно предложением армейцев. ЦСКА готов заплатить 8,5 миллионов евро за 80% прав на футболиста.

Кроме того, СМИ писали, что в борьбу за 21-летнего форварда готов включиться «Зенит»: он сделает свое предложение, если армейцы не смогут оформить сделку.