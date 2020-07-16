Завершился второй турнир на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Кард в этот раз не был таким громким, как на UFC 251, но стоит смириться — в ближайшее время так много мощных вывесок в одну ночь мы не увидим. А UFC on ESPN 13 все же вышел неплохим.

Первую победу в UFC одержала Лиана Джоджуа. Российская грузинка не побеждала с тех пор, как завоевала пояс UFC Fight Nights. В первом поединке ей хорошо досталось от находящейся на спаде Сары Морас, и после такого стоило попереживать за 25-летнюю спортсменку. Но бой с Белбитой не продлился и одного раунда: Джоджуа уложила соперницу в партер и, пусть и не с первого раза, но сделала рычаг локтя.

Еще одна дебютная победа на счету Хамзата Чимаева — чеченец со шведским гражданством уверенно убрал с дороги валлийца Джона Филлипса. Чимаев, который впервые дрался в UFC, до этого все бои завершал досрочной победой, и этот исключением не стал: во втором раунде чеченский боец задушил Филлипса при помощи приема Д’Арсе, заработав бонус за выступление вечера.

А лучшим боем вечера стал поединок между Абдулом Разаком Альхасаном и Муниром Лаззесом. Нечасто в UFC встретишь бой между двумя представителям африканского континента, и в этот редкий случай ганец и тунисец показали жесткую рубку. Два нокаутера были нацелены на быстрое завершение боя. Особенно явно такая цель стояла перед Альхасаном, который поначалу бил по Лаззесу как по груше, не обращая внимания на его ответные удары. Но затем Абдул Разак подустал, а Лаззес оказался более универсальным бойцом, способным работать дальше первого раунда. В итоге поединок завершился победой тунисца единогласным решением судей — все-таки значимых ударов у Лаззеса было побольше.

Унылейший поединок показали участники со-главного события, Тим Эллиот и Райан Бенуа. Бойцы наилегчайшего веса решили в очередной раз доказать, что их дивизион стоит прикрыть — настоящих звезд, способных показать классный бой, там просто нет. Эллиот прервал серию из трех поражений подряд, выиграв судейским решением, а Аскару Аскарову пора задумываться о том, чтобы до конца года добиваться титульного боя и переходить в дивизион повыше.

Интересным вышел поединок Джимми Риверы и Коди Стэменна. Ривера, видимо, решил, что турнир смотреть никто не будет и вышел на бой со следами от банок на спине. Бойцы неплохо подрались в стойке, чему поспособствовал Ривера, который не давал Коди опрокинуть его на канвас. Бойцы обошлись без нокаутов, но Ривера перебил Стэменна, и единогласное решение судей вполне логично.

В главном поединке Кэлвин Каттар не без проблем справился с Дэном Иге. После мощного нокаута в предыдущем бое со Стивенсоном от Каттара ждали чего-то похожего и в этот раз, но Иге, несмотря на хорошую базовую борьбу, оказался неплохим ударником. Каттару пришлось мучаться с ним все пять раундов, но все же судьи решили, что именно Кэлвин нанес своему сопернику больше урона.