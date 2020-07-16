19-летний защитник «Зенита» Данила Прохин подвёл итоги матча с «Оренбургом» (4:1).

Игрок подчеркнул, что старается воспользоваться шансом, который ему предоставляют, однако выход в стартовом составе еще не стал для него привычкой. Прохин обратил внимание на поддержку болельщиков и добавил, что играть на домашней арене всегда приятнее.

По словам Прохина, играть в паре с Ярославом Ракицким ему немного удобнее, чем с Йорданом Осорио, так как они говорят на одном языке.

«Но и с Йорданом у нас тоже налажены отношения», — добавил игрок.

В матче против «Оренбурга» Данила получил желтую карточку. Футболист отметил, что после этого стал аккуратнее вступать в борьбу, чтобы не оставить свою команду в меньшинстве.

«Футболку после матча отдал маме», — приводит слова Прохина официальный сайт «Зенита».