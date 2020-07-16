Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не вламывается в номера спортсменов, несмотря на то, что такое мнение является популярным среди болельщиков.

По словам Губерниева, у «Матч ТВ» есть молодые корреспонденты — Илья Трифанов, Дмитрий Занин, Денис Левко — которые живут одной жизнью с биатлонистами.

«А я уже старше. А люди все рассуждают о моих походах в номера, о срыве подготовки. Ну мне спортсмены годятся в дети. Если человек идиот, он, конечно, может так рассуждать», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Собеседник».

Комментатор подчеркнул, что часто журналисты и спортсмены проживают в одних и тех же гостиницах. Если кому-то хочется, чтобы коммуникация была невозможной, нужно селить биатлонистов отдельно и ставить охрану, как это делается в футболе, считает Губерниев.

«Повторюсь: говорить, что я вламываюсь к кому-то в номер, могут только идиоты. Зачем? Если мне надо что-то спросить у спортсмена, я спрошу это где угодно: мы ездим везде вместе, летаем одними самолетами, на завтраке сидим друг напротив друга», — подытожил Губерниев.