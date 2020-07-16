Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим вратарем НХЛ по версии NHL Network .

В представленном рейтинге Василевский занимает первую строчку, в текущем сезоне он отыграл 52 матча, процент отраженных бросков составил 91,7.

Второе место занял Туукка Раск, защищающий ворота «Бостона», третье — Коннор Хеллебайк из «Виннипега». Также в топ-5 вошли Бен Бишоп («Даллас») и Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»).

В десятке также оказались Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»), Дарси Кемпер («Аризона Койотис»), Робин Ленер («Вегас Голден Найтс»), Якоб Маркстром («Ванкувер Кэнакс») и россиянин Антон Худобин («Даллас»).

Стоит отметить, что в рейтинг не включен российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который год назад занял второе место в аналогичном рейтинге.