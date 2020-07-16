Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвел итог матча с «Оренбургом» в 29-м туре чемпионата России по футболу.

«Сине-бело-голубые» победили со счетом 4:1. В концовке встречи иранский форвард Сердар Азмун имел возможность забить гол, однако отдал передачу на Артема Дзюбу, который и поразил ворота соперника.

«У Азмуна была голевая позиция, он мог сам забить четвертый гол команды, но отдал передачу Дзюбе, который реализовал момент и забил гол. Это говорит о том, что игроки, прежде всего, думают о команде, а не о своих персональных результатах», — заявил Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, «Зенит» досрочно одержал победу после 26-го тура РПЛ и был награжден трофеем и медалями. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут в Кубке России против «Спартака».