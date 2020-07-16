Голкипер «Зенита» Александр Васютин поделился впечатлениями от игры против «Оренбурга» в 29-м туре чемпионата России. Петербуржцы на своем поле одержали победу со счетом 4:1.

«Принес воды Жиркову, потому что, когда все праздновали гол, он один стоял и скучал в центре поля. Я подумал, что он хочет пить», — рассказал Васютин пресс-службе клуба.

Голкипер признался, что его родные не присутствовали на стадионе и смотрели матч дома по телевизору. Александр передал привет своей бабушке, потому что именно она привела его в футбол.

«О том, что сыграю против «Оренбурга», узнал накануне игры. Никакого волнения не было. У нас отличный коллектив, все поддерживают. Поэтому был как будто обычный день», — добавил Васютин.

Напомним, основной голкипер «Зенита» Андрей Лунев получил повреждение в прошлом матче, а Михаил Кержаков остался на скамейке запасных.