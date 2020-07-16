Московский «Локомотив» провел первый раунд переговоров с «Миланом» по поводу трансфера полузащитника Диего Лаксальта.

Как сообщает soccer.ru, в среду, 15 июля, стороны обсудили возможный переход игрока. Руководство итальянского клуба готово отпустить уругвайца за 10 миллионов евро. «Локомотив» хочет включить в сделку полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» пока намерен оформить трансферы отдельно.

По информации источника, через десять дней стороны должны вернуться к переговорам, так как к этому моменту станет известно итоговое место «Милана» в турнирной таблице чемпионата Италии.