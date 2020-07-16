Сегодня у каждой команды РПЛ, кроме, пожалуй, «Зенита,» есть серьезные проблемы разного характера. Вот и у «Локомотива» с ЦСКА перед очной встречей их немало.

Марко Николич пока не понимает, в какой футбол играет его команда. Сербу откровенно везет, что «Локомотив» идет по пути раменского «Сатурна» образца нулевых и играет кучу ничьих. Единственный ничейный матч, где железнодорожники были ближе к победе, чем к поражению, это встреча с «Сочи». В остальных случаях «Локомотив» либо отскакивал на последних минутах, либо уступал по игре, как это было со «Спартаком». Николичу стоит молиться, чтобы «Локомотив» оставил Алексея Миранчука хотя бы еще на сезон: он забил пять мячей команды из шести после паузы. И Фарфана, автора шестого гола, тоже было бы неплохо сохранить — перуанец вроде и сам не против.

ЦСКА, казалось, вернулся после победы над «Спартаком». Но эмоционального подъема хватило на два матча — по четыре гола армейцы забили «Ахмату» и «Оренбургу», первые с начала сезона болтаются в хвосте, а вторые уже могут получать награду как самая немощная команда чемпионата. В игре с чуть более крепким «Рубином», у которого чуть более грамотный тренер, чем Шалимов и Парамонов, армейцы сдали и ни в чем не превосходили соперника.

Часто именно поединки между двумя командами с большими проблемами и становятся наиболее зрелищными, тем более цели у «Локо» и ЦСКА все еще высокие, и они по-прежнему их не достигли. Армейцам надо только побеждать и ждать еще осечек от «Краснодара», чтобы попасть в Лигу чемпионов, у железнодорожников — ровно та же задача, с той оговоркой, что для того, чтобы занять итоговое второе место, осечки южан им не нужны — команда Мусаева и так уже прилично наошибалась.

При этом поражение не станет ни для кого катастрофой — спасибо «Краснодару», который зарекомендовал себя ни на что не претендующей командой, раздаривающей очки всем подряд. Армейцам нужно лишь не забывать, что «Ростов» совсем недалеко, и вместо третьего места можно легко очутиться на пятом.