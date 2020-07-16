В Подмосковье произошел инцидент с алюминиевой фигуры нападающего и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.

Как сообщают СМИ, четверо молодых людей в Подольске остановились около фигуры форварда «Зенита». Один из них справил на нее нужду, второй — оторвал голову. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Местные жители остались недовольны произошедшим и написали заявление в полицию.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с фигурой Артема Дзюбы. Осенью произошла похожая ситуация, когда две девушки оторвали фигуру от постамента и унесли домой. Полиция задержала похитительниц, которые действовали в состоянии алкогольного опьянения. Девушки впоследствии попросили помощи у Дзюбы, но футболист ответил отказом.