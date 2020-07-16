Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо продолжил словесную перепалку с россиянином Петром Яном.

Ранее Сехудо поздравил Яна с победой над бразильцем Жозе Альдо, при этом отметив, что по-прежнему считает себя номером один. Кроме того, он назвал Петра уродливой картофелиной. После этого Ян заявил, что Сехудо лает с безопасного расстояния, а сбежав от поединка с ним.

«Как это мило, когда меня вызывает на бой чемпион, арендующий мой титул. Почему бы тебе не подраться с Шоном О’Мэлли? Это лёгкие деньги», — написал Сехудо у себя в микроблоге в Twitter.

Он также добавил, что хочет провести поединок с чемпионом в полулегком весе Александером Волкановски.

«Дана Уайт, пожалуйста, дай мне этого переоценённого середняка Алекса Волкановски. Я заставлю его преклонить колено!» — написал Сехудо.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля Ян стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.