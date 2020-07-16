Московский ЦСКА официально объявил о переходе Кирилла Капризова в «Миннесоту Уайлд».

В «Твиттере» клуба пресс-служба поблагодарила игрока за проведенное в ЦСКА время.

«Благодарим Кирилла за вклад в успехи клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, о подписании контракта Капризова с «Миннесотой» стало известно 13 июля. 23-летний российский форвард был задрафтован клубом в 2015 году под общим 135-м номером.

Капризов играл за ЦСКА с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 62 (33+29) очка по системе «гол плюс пас». В плей-офф он принял участие в четырех играх, забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.