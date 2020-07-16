Мадридский «Реал» и EA Sports анонсировали продление партнёрства до 2025 года. Таким образом, в новой версии игры будут детализированные футболисты команды, а также их фирменные празднования голов. Также в FIFA 21 появится домашний стадион «сливочных» «Сантьяго Бернабеу».

Весной появились слухи, что компания Konami, которая является главным конкурентом ЕА Sports, обсуждает с «Реалом» эксклюзивное соглашение. Были названы различные варианты: например, что «Реал» появится только в PES 2021 либо останется и в FIFA, но будет играть на выдуманном стадионе.

Возможной, предстоящей зимой ЕА Sports и технический спонсор «Реала» adidas впустят специальную «виртуальную» форму.

Релиз FIFA 21 намечен на 9 октября на всех платформах: ПК, PlayStation 4 и Xbox One.