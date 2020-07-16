Появились подробности возможной сделки между «Локомотивом» и «Миланом» по защитнику Диего Лаксальту.

Как сообщает Calciomercato. представитель «железнодорожников» побывал в офисе «Милана» и провел первую стадию переговоров. «Локомотив» готов заплатить за футболиста 7 миллионов евро, в то время как итальянцы запрашивают не менее 10 млн.

Тем не менее, стороны еще могут достичь соглашения, так как заинтересованы в осуществлении сделки. Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.

В нынешнем сезоне Лаксальт провел за «Милан» 22 матча, отметившись одной голевой передачей.