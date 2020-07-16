Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч скоро станет футболистом московского ЦСКА.

Об этом сообщает журналист Николо Скира. По его информации, 21-летний аргентинец заключит с армейским клубом пятилетнее соглашение. Отмечается, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы последующей продажи Гайча.

Ранее стало известно, что армейцы улучшили свое предложение в последние часы переговоров, в результате чего форвард дал согласие на переход. Сумма трансфера футболиста составит 8,5 миллионов евро.

Кроме того, СМИ писали, что в борьбу за 21-летнего форварда готов включиться «Зенит»: он сделает свое предложение, если армейцы не смогут оформить сделку.

В нынешнем сезоне Гайч стал автором пяти забитых мячей в 13 матчах. На него также претендовали «Интер», «Милан», «Парма» и «Рома».