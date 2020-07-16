В поселке Матюшино неподалеку от Казани планируется построить биатлонный комплекс.

Как сообщает TatCenter, государственный совет Татарстана 16 июля одобрил включение в границы Казани шести земельных участков Лаишевского района.

По словам вице-мэра города Людмилы Андреевой, по плану на этой территории намечено развитие спортивного комплекса «Динамо». Она отметила, планируется построить спортивный комплекс для биатлонистов, чтобы Казань могла претендовать на проведение крупных международных мероприятий.

Также сообщается, что на территории комплекса, согласно проекту, будут располагаться лыжные трассы, стрельбище, трибуны и вакс-кабины. В комплексе можно будет проводить учебно-тренировочные сборы и соревнования.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, будут ли российские биатлонисты проводить сборы на зарубежных базах в рамках подготовки к сезону-2020/21.