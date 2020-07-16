Греческий защитник Константинос Мавропанос подписал новое соглашение с лондонским «Арсеналом» и был отдан в аренду немецкому «Штутгарту».

Как сообщается на официальном сайте канониров, футболист будет выступать за вернувшийся в Бундеслигу клуб в следующем сезоне. Условия его нового контракта с «Арсеналом» не разглашаются.

Отметим, в «Арсенал» 22-летний Мавропанос, выступающий на позиции центрального защитника, перешел в январе 2018 года. В составе лондонского клуба он провел восемь матчей.

В январе 2020 года Мавропанос был отдан в аренду «Нюрнбергу» в составе немецкой команды грек сыграл 12 поединков.

Ранее стало известно, что лондонский «Арсенал» продлил контракт с английским нападающим Букайо Сака. 18-летний Сака подписал с «Арсеналом» долгосрочное соглашение.