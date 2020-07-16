Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал вылет команды из РПЛ.

«Что вчерашнюю игру оценивать — все было видно прекрасно. На один тайм команды хватило, на второй — не до конца. Причины этого известны», — сказал Столыпин, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, по сезону «Оренбург» не добрал как минимум девять очков. По словам Столыпина, команда выполняла все требования коронавирусного регламента, но заболела.

«Мы не готовились к вылету, не хотели и не планировали этого. Игроки старались и отдали все силы, сделали, что могли, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно», — добавил член попечительского совета.

Напомним, после поражения от «Зенита» оренбургский клуб потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ и следующий сезон проведет в ФНЛ.