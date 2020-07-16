Владикавказская «Алания» получила лицензию для участия в следующем сезоне.

«Алания» выполнила все требования и получила лицензию. Клуб заявился в ФНЛ и ПФЛ, но пока состав участников не утвержден. Пока заявлен стадион в Грозном», — сказали в службе коммуникаций РФС, слова которой приводит ТАСС.

Отметим, в досрочно завершившемся сезоне ПФЛ клуб из Владикавказа стал вторым в турнирной таблице зоны Юг. Таким образом, «Алания» не могла претендовать на участие в ФНЛ по спортивному принципу, однако если какая-то команда не пройдет лицензирование, то место в ФНЛ достанется еще одному представителю ПФЛ. Ожидается, что в новом сезоне в ФНЛ будут играть 22 команды, если для четного числа участников будет недобор, туда включат команду, занявшую второе место в одной из групп ПФЛ.