Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча против ЦСКА.

По словам Булыкина, это очень важное дерби для обеих команд, и интерес к игре будет серьезный. Он отметил, в каждой из четырех ничей «Локомотива» на исход матча влияли разные факторы, поэтому нет одной причины такой серии.

«Я надеюсь, что пятой ничьей не будет, что «Локомотив» сможет победить и тем самым увеличит шансы на прямую путевку в Лигу чемпионов», — сказал Булыкин, слова которого приводит Sport24.

Отметим, «Локомотив» и ЦСКА встретятся в московском дерби в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 16 июля, на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.