Ягудин опубликовал в Instagram фото с Плющенко

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин опубликовал в своем Instagram фотографии с сезона-1997/98.

На фото Ягудин находится рядом с Евгением Плющенко, Антоном Сихарулидзе, Артуром Дмитриевым, Ильей Куликом, Тоддом Элдриджем, Филиппом Канделоро и другими фигуристами.

Ранее Ягудин опубликовал архивное фото с участием фигуристов сборной России сезона-1996/97. Также Ягудин показал в своем Instagram архивное фото с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

Кроме того, олимпийский чемпион по фигурному катанию подвел итоги церемонии вручения наград ISU Skating Awards. Ягудин не понимает отсутствие в числе номинаций премии олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Для Ягудина победа Этери Тутберидзе в номинации «Лучший тренер» не вызвала никаких сомнений, как и победа Косторной за приз лучшего новичка.