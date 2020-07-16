Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что у нападающего Сергея Шумакова обнаружен коронавирус.

По словам Волкова, у Шумакова выявлена коронавирусная инфекция, в тренировочном процессе он участия не принимал, а сейчас изолирован от команды и находится на связи с медицинской службой клуба.

Волков отметил, самочувствие у игрока хорошее, а сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона. Он добавил, что в ходе углубленного медобследования у нескольких молодых игроков обнаружили ограничения на физическую нагрузку.

«Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время», – сказал Волков, слова которого приводит официальный Twitter «Авангарда».