Руководство московского «Локомотива» может уйти в отставку в ближайшее время.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. По его информации, в случае, если «Локомотив» проиграет ЦСКА и не попадет в Лигу чемпионов, большая часть руководителей клуба уйдет со своих постов. Отмечается, это касается гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе, главного тренера Марко Николича и селекционера Андрея Лосюка, отвечающего за селекцию.

Также сообщается, что глава РЖД Олег Белозеров и председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков неоднозначно отнеслись к назначению Николича на пост главного тренера. Кроме того, в РЖД уже обсуждают возможных кандидатов на пост нового генерального директора «Локомотива».

При этом если «Локомотив» займет второе место, нынешнее руководство клуба продолжит работу.