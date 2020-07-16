Сехудо: Ян — абсолютное дерьмо, я сделаю его за два раунда

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо рассказал, почему считает себя сильнее Петра Яна.

«Сейчас у Яна мой титул, но сам он – абсолютное дерьмо. Я его сделаю за два раунда», — сказал Сехудо, слова которого приводит YouTube-канал Адама Эйпла.

По словам Сехудо, Ян он хороший боец, но он не на уровне Генри. Сехудо добавил, что Ян ударник, но борьба и грэпплинг Сехудо – это иной уровень.

Ранее Сехудо поздравил Яна с победой над бразильцем Жозе Альдо, при этом отметив, что по-прежнему считает себя номером один. Кроме того, он назвал Петра уродливой картофелиной. После этого Ян заявил, что Сехудо лает с безопасного расстояния, а сбежав от поединка с ним.