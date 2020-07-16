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  • 16:47,  16 июля 2020
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Бокс/MMA
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Сехудо: Ян — абсолютное дерьмо, я сделаю его за два раунда

Сехудо: Ян &#8212; абсолютное дерьмо, я сделаю его за два раунда
Пётр Ян. Фото: UFC

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо рассказал, почему считает себя сильнее Петра Яна.

«Сейчас у Яна мой титул, но сам он – абсолютное дерьмо. Я его сделаю за два раунда», — сказал Сехудо, слова которого приводит YouTube-канал Адама Эйпла.

По словам Сехудо, Ян он хороший боец, но он не на уровне Генри. Сехудо добавил, что Ян ударник, но борьба и грэпплинг Сехудо – это иной уровень.

Ранее Сехудо поздравил Яна с победой над бразильцем Жозе Альдо, при этом отметив, что по-прежнему считает себя номером один. Кроме того, он назвал Петра уродливой картофелиной. После этого Ян заявил, что Сехудо лает с безопасного расстояния, а сбежав от поединка с ним.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля Ян стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

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