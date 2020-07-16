Адвокат хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина Ирина Петрова рассказала о бракоразводном процессе своего клиента с певицей Пелагеей.

По словам Петровой, в течение нескольких месяцев до подачи иска между Иваном и Пелагеей велись переговоры по урегулированию во внесудебном порядке всех вопросов, связанных с прекращением брачных отношений. Адвокат отметила, было разработано и оговорено несколько соглашений, в том числе об уплате алиментов. Петрова добавила, как предусмотрено семейным кодексом, сумма выплат составляет 25% от зарплаты, то есть не менее 800 тысяч рублей в месяц.

«Также мы хотим опровергнуть информацию о том, что Иван в настоящее время не помогает дочери и полностью устранился от ее воспитания. Иван трепетно относится к ребенку и очень переживает, что не может видеть ее так часто, как хотелось бы, поскольку в настоящее время Пелагея заняла позицию – оградить Ивана в общении с ребенком», — сказал адвокат, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».