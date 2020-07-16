Клубы российской премьер-лиги обсудили детали нового сезона молодежного первенства страны.

По новому проекту турнир должен быть расширен до 20 команд. К 16 уже участвующим молодежкам добавятся «Чертаново», «Строгино», УОР №5 и Академия Коноплева.

Как сообщает «РБ-Спорт», представители клубов выступили против реформы в следующем сезоне и призвали отложить вопрос на год, так как, по мнению руководителей команд, молодые футболисты находятся в недостаточно хорошей форме после пандемии коронавируса и рискуют получить травмы из-за плотного графика.

Окончательное решение по реформе примут на заседании исполкома РФС 24 июля. Отметим, проект предусматривает старт сезона 5 августа. Основная часть игроков — футболисты 2002 года рождения, но допустимы пять игроков 2001 года, однако на поле одновременно могут находиться только трое из них.