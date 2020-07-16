Матч 29-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и «Тамбовом» отменен.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Игра должна была пройти сегодня, 16 июля, в Нижнем Новгороде и начаться в 20:30 мск.

Главным арбитром встречи был назначен Станислав Васильев (Ижевск, Россия); в роли его ассистентов должны были выступить Максим Гаврилин (Владимир, Россия); и Арам Петросян (Бронницы, Россия); Резервный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия).

На данный момент команда Владимира Федотова идет на 12-м месте и имеет 33 очка в своем активе по итогам 28 матчей, «Тамбов» занимает 14-ю строчку с 28 баллами.

Следующий матч у сочинцев запланирован на 22 июля в Самаре против «Крыльев», «Тамбов» в этот же день в Москве сыграет с ЦСКА.