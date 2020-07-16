Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что игра 29-го тура РПЛ против «Сочи» не состоится.

По словам Худякова, пока все на уровне слухов.

«Пока не знаю. Ждем официального подтверждения. «Сочи» уже прилетел в Нижний Новогород. Сейчас сидим и ждем решения», — сказал Худяков, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что матч 29-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и «Тамбовом» отменен, так как девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Игра должна была пройти сегодня, 16 июля, в Нижнем Новгороде и начаться в 20:30 мск. На данный момент команда Владимира Федотова идет на 12-м месте и имеет 33 очка в своем активе по итогам 28 матчей, «Тамбов» занимает 14-ю строчку с 28 баллами.