Словенский защитник Миха Мевля находится среди девяти представителей «Сочи», у которых выявлен коронавирус. По информации «Чемпионата», у бывшего игрока «Зенита» накануне вечером поднялась температура.

Сообщается, что игрок даже не прилетел в Нижний Новгородв на встречу с «Тамбовом» и был изолирован от команды. У Мевли взяли тест на коронавирус, результаты станут известны позже.

Ранее стало известно, что из-за вспышки коронавируса в «Сочи» игра против «Тамбова» не состоится. Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги должен была пройти в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начаться в 20:30 по московскому времени.

«Сочи», имея 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в пяти очка очках от зоны вылета и в трех от еврокубках.