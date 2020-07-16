В «Химках» до сих пор не принято окончательное решенеие, в каком турнире подмосковный клуб будет играть в следующем сезоне.

По словам министра физической культуры и спорта Роман Терюшкова, клуб не хотел бы прояснять ситуацию и ждет пока команда отыграет полуфинал Кубка России. Окончательное решение будет объявлено в понедельник.

«Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу, — цитирует Терюшкова ТАСС, который добавил, что результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне.

Если «Химки» не откажутся от участия в розыгрыше РПЛ-2020/21, то в ФНЛ вылетят две команды – «Оренбург» и «Крылья Советов».

В этом случае самарский клуб отправится в ФНЛ, если «Тамбов» получит техническую победу над «Сочи» из-за вспышки коронавируса у южного клуба.