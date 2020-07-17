В Будапеште (Венгрия) на автодроме «Хунгароринг» стартует третий в этом сезоне этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 17 июля, состоятся две свободные практики.

Первая тренировка начнется в 12:00 по московскому времени, вторая — в 16:00. Третья свободная практика и квалификация запланированы на субботу, а гонка пройдет в воскресенье, 19 июля. Пилотам предстоит преодолеть 70 кругов, общая протяженность дистанции составит 306,198 км.

После двух этапов лидером в зачете пилотов идет Валттери Боттас из «Мерседеса», на втором месте его напарник Льюис Хэмилтон. Замыкает тройку лидеров Ландо Норрис из «Макларена». Россиянин Даниил Квят с одним очком идет на 14-м месте.