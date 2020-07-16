Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о ситуации в команде. В южном клубе выявлено сразу 9 зараженных коронавирусом, хотя коллектив уже прилетел в Нижний Новгород, чтобы сыграть матч 29-го тура с «Тамбовом».

По словам Федотова, болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с большой загруженностью лаборатория выдала результаты тестов только утром, из которых 9 оказались положительными.

«Можно сыграть в резервный день, но мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Федотов не исключает, что придется остаться в Нижнем Новгороде, но предполагает «аккуратненько» вернуться домой и сдать тесты.