Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал отмену матча с «Тамбовом». Арендованный нападающий выложил пост в инстаграме.

«Миссия выполнена. Всем здоровья», — так Кокорин подписал снимок, на котором изображен комплект игровой формы «Сочи».

Ранее у девяти представителей «Сочи» выявлено заражение коронавирусом. Результаты этих тестов стали известны уже после того, как «Сочи» отправился на выезд в Нижний Новгород. Сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний.

Это мог быть один из последних матчей Кокорина в «Сочи», поскольку нападающей арендован до конца текущего сезона. В составе «Сочи» Кокорин провел десять матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.