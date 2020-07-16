Правление Союза биатлонистов России (СБР) назначило Александра Пака на должность исполнительного директора организации.

Ранее чиновник входил в состав правления СБР, где занимал позицию заместителя исполнительного директора СБР. Кроме того, Пак был советником президента Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елены Вяльбе и руководителем проекта «На лыжи».

Ранее исполнительным директором СБР был Сергей Голиков. В апреле он был смещен с должности после конфликта с экс-президентом СБР Владимиром Драчевым. Голиков винил Драчева в нецелевом расходовании средств из бюджета.