Стал известен арбитр на полуфинальный матч финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Как отмечает в телеграм-канале журнилист Вячеслв Короткин, матч доверено обслуживать ростовчанину Сергею Иванову.

Дело в том, что из-за статуса игры РФС решило назначить на этот матч арбитра ФИФА. Учитывая, что в России только три арбитра ФИФА не из Москвы и Санкт-Петербурга, выбор падал на Иванова, Мешкова и Вилкова. От кандидатуры Вилкова решено было отказаться из-за общественного давления со стороны руководителя «Спартака» Леонида Федуна», а Виталий Мешков работал на матче «Зенита» с «Оренбургом» 15 июля. Остался Иванов.

Матч состоится «Зенита» и «Спартака 19 июля в Санкт-Петербурге.