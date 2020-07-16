Бывший форвард «Зенита» Халк попал в сферу интересов клубов из Турции. Игроком китайского «Шанхай СИПГ» интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай».

Как отмечает Aksam, эти клуб хотят подписать игрока как свободного агента, когда истечёт его нынешний контракт с китайским клубом.

Ранее бразильский нападающий объявил о намерении не продлевать контракт с «Шанхай СИПГ». Это значит, что в конце года Халк будет бесплатным.

Напомним, что в Европе Халк выступал за «Порту» и «Зенит». С 2012 года по 2016-й играл в Петербурге и стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок России.