В четверг состоялось первое заседание нового правления Союза биатлонистов России (СБР). На нем был официально утверждены ряд решений. В частности, был одобрен в качестве главного тренера сборных команд России Валерий Польховский.

Ранее Польховский был главным кандидатом на этот пост и успел сформировать свой штаб. Бывший президент СБР Владимир Драчёв поменял решение, отправив на утверждение в Министерство спорта других кандидатов — тогда были рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский.

Напомним, сегодня в Союзе биатлонистов России был избран новый президент. Им стал трёхкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров.