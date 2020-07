View this post on Instagram

Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности — это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится. И ещё супер-средство — это сон. Ну и покушать естественно. ???? ⠀ How do I recover after my training? If it's possible a sauna or just a hot shower. High temperature and hot water help muscles to recover faster. Another super-remedy is a good sleep and (of course) good food ????