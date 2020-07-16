Фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, какими способами восстанавливается после тренировок.
Туктамышева отметила, что по возможности это баня, а если ее нет, то горячий душ.
«Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится», — написала Туктамышева в инстаграме.
Еще одно средство, по словам Туктамышевой, – это сон. «Ну и покушать, естетсвенно», — написала Туктамышева
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Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности — это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится. И ещё супер-средство — это сон. Ну и покушать естественно. ???? ⠀ How do I recover after my training? If it's possible a sauna or just a hot shower. High temperature and hot water help muscles to recover faster. Another super-remedy is a good sleep and (of course) good food ????
Ранее Туктамышева выложила в инстаграме видео своей тренировки на льду.
В данный момент воспитанница Алексея Мишина вместе с группой тренера проводит сбор в Кисловодске.
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