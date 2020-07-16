Фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, какими способами восстанавливается после тренировок.

Туктамышева отметила, что по возможности это баня, а если ее нет, то горячий душ.

«Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановится», — написала Туктамышева в инстаграме.

Еще одно средство, по словам Туктамышевой, – это сон. «Ну и покушать, естетсвенно», — написала Туктамышева

Ранее Туктамышева выложила в инстаграме видео своей тренировки на льду.

В данный момент воспитанница Алексея Мишина вместе с группой тренера проводит сбор в Кисловодске.