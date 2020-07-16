Российский биатлонист, чемпион мира Александр Логинов доволен избранием Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Логинов отметил, что знает Виктора Викторовича давно и не сомневается, что он очень хочет навести порядок

«Желаю ему искренне удачи. Всегда буду только помогать», — приводит слова Логинова Тюменская арена.

Напомним, Майгуров единогласно был избран президентом СБР 11 июля. На этом посту он официально сменил прежнего главу организации Владимира Драчева.