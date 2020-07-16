Задержаны похитители головы алюминиевой фигуры форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечает источник, задержанные лица в данный момент уже дают показания. Сообщается, что нанесённый ущерб оценивается примерно в 30 тысяч рублей.

Событие произошло в Подольске. Компания из четверых человек не смогла пройти мимо фигуры капитана сборной России. Один из них начал справлять малую нужду, другой оторвал фигурке голову. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее с другой фигурой Дзюбы случился инцидент в конце октября, когда две девушки оторвали её с постамента и унесли с собой.