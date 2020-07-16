Голкипер команды «Знамя Труда» Антон Заборовский, в которого ранее попала молния, выписан из больницы. Об этом сообщил генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров.

Как отмечает Майоров, в четверг парня выписали из больницы — его забрали родители. Майоров отметил, что во вторник у команды будет награждение: будет чествование его, тренера, который его спас и мальчика.

«Отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры», — приводит слова Майорова ТАСС.

Напомним, 4 июля в футболиста попала молния прямо во время тренировки. После этого вратарь оказался в реанимации и был введен в искусственную кому. Заборовский пришел в себя через несколько дней.