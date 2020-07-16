В игре 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 0:0. Матч состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

В первом тайме «Ростов» не использовал несколько хороших моментов. После перерыва уже «Рубин» был лучше, особенно активничал Хвича Кварацхелия, пачками обыгрывавший футболистов «Ростова».

По итогу матча, хозяева чуть превзошли «Ростов» по количеству ударов по воротам — 13 против десяти. Гости получили больше желтых карточек — четыре против двух.

«Ростов», набрав 45 очков и обеспечил пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которое дает участие в Лиге Европы на следующий сезон.