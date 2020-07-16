В игре 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» проиграла московскому «Динамо». Матч проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 78-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Уфы». Эпизод произошел после того, как Жоаозиньо навесил с углового и мяч попал защитнику Сухову в руку. Жоаозиньо точно пробил с пенальти, попав точно в угол.

Набрав 38 очков, «Динамо» опередило «Уфу» в турнирной таблице, у которой 37 очков. Команда Вадима Евсеева опустилась на восьмое место, «Динамо» поднялось на шестую строчку, которая даст возможность сыграть в Лиге Европы в случае победы «Зенита» в Кубке России.