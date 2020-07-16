Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус должен отправиться в отставку.

Канделаки отметила, что для нее очевидно, что навести порядок и отмыть репутацию российского спорта можно было уже 300 раз. По словам Канделаки, о проблемах и способах их решения говорит вся страна, но пока мы тут копошимся, нашу страну продолжают лишать всех позиций в мировом спорте.

У Канделаки возникает вопрос — может такая ситуация будет длиться годами? По словам Канделаки, проблемы российского спорта так и висят в параллельной реальности от руководителя РУСАДА Юрия Гануса.

«Если ты декларировал свою принципиальность и погорел на проверке, зачем ждать увольнения и способствовать тому, что ситуация в нашем спорте еще долгое время не разрешится? Топить российский спорт — это, может быть, ваше хобби, но никак не профессия», – написала Канделаки в телеграме.

Канделаки не понимает, почему Ганус ждет и не подает в отставку, уступая место тому, чья репутация не препятствует работе на столь серьезной должности.