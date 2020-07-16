Наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился эмоциями от матча 29-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

«С победой! Не всё получалось, но характер есть!» — написал Новиков в инстаграме, опубликовав фото из раздевалки бело-голубых.

Напомним, «Динамо» победила в матче, который проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Жоаозиньо, реализовавший пенальти, назначенный за попадание в руку защитнику Сухову.

«Динамо» опередило «Уфу» в борьбе за шестое место, которое может дать место в Лиге Европы на будущий сезон, если «Зенит» выиграет Кубок России.