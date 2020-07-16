Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал тот факт, что его штрафует на 100 тысяч рублей за неправильное ношение маски. Слуцкий считает это издевательством.

Слуцкий не понимает, как так можно, ведь ты не можешь быть участником процесса, подсказывать и вести игру. Слуцкий видел, что эпизодически все тренеры снимали маску.

«Разница какая, что ты ее снял, что ты ее мотыляешь. Как ты можешь подсказывать, когда у тебя закрыт рот? На мой взгляд, это издевательский штраф в размере 100 тысяч. Сказали одеть перчатки — одели, но маска… Я не видел ни одного тренера, кто ни на секунду не снимал маску»Ю — приводит слова Слуцкого Sport 24.

Напомним, что «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью 0:0 в матче 29-го тура чемпионата России.