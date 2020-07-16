Хоккейный клуб ЦСКА объявил о расторжении соглашения с чешским форвардом Иржи Секачем. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

В составе ЦСКА 28-летний хоккеист на протяжении прошлого сезона, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Иржи за игру и самоотдачу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте.

В 45 играх регулярного сезона Секач набрал 25 (12+13) очков, но из-за повреждения не смог принять участие в завершении регулярного чемпионата и Кубке Гагарина.