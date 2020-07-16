Наставник «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с казанским «Рубином» (0:0). Ничья обеспечила «Ростову» участие в следующем сезоне в Лиге Европы.

Карпин отметил, что пока силы были, «Ростов» сдерживал «Рубин» — первый тайм Карпину очень понравился.

«Во втором тайме, пока были силы, играли. Далее силы покинули, делали вынужденные замены, была более равная игра, а в концовке поддавили нас», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Матч 29-го тура прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Ничья принесла «Ростову» 45 очков и закрепил на пятом месте в РПЛ.