Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус овтетил Тине Канделаки, которая призвала его уйти в отставку.

Ганус не понимает, с «какого перепуга» он должен уходить в отставку. Ганус отметил, что пришел на должность не гламурить, при этом честный человек и честно выполняет свои обязанности.

«Кто такая Канделаки, чтобы я уходил в отставку? Эталон морали?» Я хочу сказать, что профессионально уважаю Тину: она медийная фигура, действительно красивая, яркая и выразительная женщина. Но это не значит, что нужно делать заявления, тем более безосновательно» — приводит слова Канделаки.

По словам Гануса, все, что происходит — это для него выхов. Ганус отметил, что многие люди еще не знают его натуру, это его бодрит и злит.